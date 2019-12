Calcio a 5 | Serie A 2019-2020 | vittoria dell’Italservice | pari tra Rieti e Sandro Abate

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono andate in scena quest’oggi le prime quattro partite del 13° turno della regular season del campionato italiano diA dia 5. I campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposti piuttosto nettamente contro Eboli: 5-1 lo score in favore dei padroni di casa, al Pala Nino Pizza. Le realizzazioni di Canal, Honorio e Borruto (tripletta) hanno reso vana la marcatura di Bissoni e, dunque, la formazione allenata da Fulvio Colini è in vetta con 27 punti, con una lunghezza di vantaggio sull’Acqua&Sapone, che giocherà domani, sulAvellino e sul Real. Proprio gli irpini e i laziali si affrontati questa sera al PalaCercola e il match è finito intà (2-2): i campani sono andati a segno con Menzeguez e Fantecele; gli ospiti hanno realizzato con Fortino e Jelovicic. Giusto precisare che le ...

