Siena | sospeso da lezioni ed esami Emanuele Castrucci | il prof di filosofia che elogiò

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il rettore dell'UNiversità di, Francesco Frati, ha annunciato la sospensione daeddi, il docente didel diritto, finito al centro delle polemiche per aver inneggiato a Hitler e al nazismo su Twitter. In attesa della decisione del consiglio disciplinare sulla sua eventuale destituzione, in programma il 19 dicembre, ilsi difende: "Mai negato la veridicità storica dell'Olocausto".

ilpost : L’Università di Siena ha sospeso dalle lezioni e dagli esami il professore filonazista Emanuele Castrucci - AnnaLimonta : RT @ilpost: L’Università di Siena ha sospeso dalle lezioni e dagli esami il professore filonazista Emanuele Castrucci - cerebro84 : L’Università di Siena ha sospeso dalle lezioni e dagli esami il professore filonazista Emanuele Castrucci… -