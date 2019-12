Qual è il menù dello chef Umberto Bombana | noto in tutto il mondo?

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È uno dei cuochi italiani più stimanti nel. Classe 1963, è nato a Clusone, in provincia di Bergamo. Nel 2006 è stato eletto Ambasciatore neldel tartufo Bianco d’Alba dall’Enoteca Regionale di Cavour, mentre nel 2017 è stato insignito del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. La sua passione per la cucina è nata in lui fin da quando era piccolo, quando amava guardare e aiutare sua nonna mentre cucinava. In seguito, ha studiato al centro di formazione alberghiera e ha sviluppato la sua passione per la cucina sotto la guida di Ezio Santin all’Antica osteria del Ponte, che è poi diventato un ristorante stellato. Nel 1983, a Los Angeles, è stato a capo della brigata al ristorante Rex, dove era apprezzatissima la sua semplice cucina regionale. Nel 1993 si è invece spostato a Hong Kong, dove ha aperto il ristorante Toscana all’interno dell’hotel ...

