Nuoto | orari e programma Campionati Italiani 2019 invernali 12 dicembre | guida tv

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Oggi, a partire dalle ore 9.45, prenderanno il via gli Assolutidia Riccione. Iavranno una valenza importante dal momento che saranno la prima vera occasione per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Non sarà affatto facile per gli atleti coinvolti, visto che i limiti cronometrici imposti dalla Federazioni sono di alto profilo. Una vera e propria sfida per i rappresentanti del Bel Paese. Agli Assoluti parteciperanno 145 società per 507 atleti (242 maschi e 265 femmine) per 1101 presenze-gare. La selezione azzurra, reduce dalla grande prestazione degli Europei in vasca corta a Glasgow (6 ori, 7 argenti, 7 bronzi, 47 primati personali con 12 record assoluti e il terzo successo consecutivo nella classifica per nazioni), vuol dare ulteriore conferma delle proprie qualità. Oggi vedremo in azione Arianna Castiglioni, Martina Carraro e ...

