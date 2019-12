L' odio insonne che governa cinquant' anni senza verità

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Vittorio Macioce È il 12 dicembre difa e dal ventre insanguinato della Banca nazionale dell'agricoltura riemergono tutti i demoni di un'Italiapace. Sono le sedici e trentasette e dopo nulla sarà come prima. La tregua è finita. Milano, ancora una volta Milano, rimette in marcia la storia. Piazza Fontana è sette chili di tritolo, 17 morti, 88 feriti e tutto quello che neglisi porta dietro: strategia della tensione, depistaggi, il ruolo dei servizi segreti deviati, le tentazioni golpiste, l'ombra dell'America, la scossa che lacera una nazione, la giustificazione per chi crede nella rivoluzione comunista imminente di armarsi contro lo Stato e sparare e unache resterà sempre nascosta e indefinita. Quella strage di quasi Natale del 1969 è una porta scorrevole, una sorta di buco nero, che attirae violenza e apre la stagione deglidi ...

