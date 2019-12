Kate Middleton sempre più regina con la tiara di Lady Diana

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019)a Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palacea Buckingham Palace Atmosfera da grandi occasioni mercoledi 11 dicembre a Buckingham Palace, dove laha tenuto un party riservato ai corpi diplomatici. Una serata per pochi (si fa per dire): 1000 persone tra ambasciatori e rappresentanti di governo. A prendersi tutta la scena, come ormai accadepiù spesso nelle occasioni che contano,, splendida in un abito nero firmato Alexander McQueen, tra i suoi designer preferiti, perfetto per far risaltare una delle onorificenze più recenti concesse dallaElisabetta, quella di Dama di gran Croce dell’Ordine reale vittoriano, per i servizi resi alla corona. Privilegio arrivato lo scorso aprile, in occasione dell’ottavo anniversario di matrimonio con ...

infoitcultura : Il Principe William ha tradito Kate Middleton con la moglie del suo amico? La foto scandalo sul web - infoitcultura : Kate Middleton i segreti di bellezza: ecco quel è il mistero della forma fisica perfetta -