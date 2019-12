Incidente Grande Raccordo Anulare | motociclista morto in uno scontro

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un altro gravesultra una moto e un’auto.un. Traffico in tilt e carreggiata temporaneamente chiusa. Per soccorrere le persone rimaste coinvolte, infatti, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.sul: la dinamica L’stradale avvenuto tra una moto e una vettura sulin prossimità dello svincolo 26 (Pontina) al km 54. Per permettere l’intervento dei soccorsi sono state chiuse sia la corsia di marcia lenta sia quella di emergenza. Il traffico per diverse ore ha subito gravi rallentamenti. La corsia di sorpasso è stata riaperta un’ora dopo lo. Immediato l’intervento del 118, arrivato sul posto insieme al personale dell’Anas e della Polizia Stradale. Ancora ignare le cause che hanno provocato il violento ...

