Capodanno Napoli 2020 | corse no stop per metro Linea 1 e Funicolari Centrale e Chiaia

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Raggiunto l'accordo con i sindacati, ma i prolungamenti ci saranno solo se si troveranno i volontari. A causa della penuria di personale, però, ledi Montesanto e Mergellina potrebbero fare chiusura anticipata o non aprire proprio. Ai lavoratori Anm che si renderanno disponibili bonus di 12 euro in più all'ora. A rischio, intanto, leserali di sabato prossimo della Funicolare

rep_napoli : A Capodanno metropolitana e funicolari no stop [aggiornamento delle 20:48] - rep_napoli : A Capodanno metropolitana e funicolari no stop [aggiornamento delle 20:27] - LeChemineehotel : Cosa fai a #Capodanno? ?? Abbiamo un suggerimento per te ?? Non perderti il mega Concerto in Piazza del Plebiscito .… -