Sorteggi Champions League 2019-2020 orario e tv | data | qualificate | accoppiamenti e

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lunedì 16 dicembre, alle ore 12.00, andrà in scena ilo degli ottavi di finale della. 16 le squadre che si sonoa questo turno e tra queste vi saranno la Juventus, campione d’Italia, il Napoli e l’Atalanta. La Vecchia Signora ha vinto il Gruppo D, mentre i partenopei si sono dovuti accontentare del secondo posto nel Gruppo E, alle spalle del Liverpool (vincitore della scorsa edizione), e gli orobici hanno realizzato la loro impresa nell’ultima giornata del Gruppo C, battendo lo Shakhtar Donetsk e arrivando secondi nel girone. Pertanto, la Juve sarà nel raggruppamento delle teste di serie, mentre i vesuviani e i bergamaschi saranno in seconda fascia. La procedura dell’estrazione è molto semplice: le testa di serie si incroceranno con le seconde classificate dei gironi. Vi sono però un paio d’eccezioni: – ...

