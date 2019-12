Morta la mamma di Al Bano | Loredana Lecciso non “reagisce” Il suo silenzio pesa molto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) AlCarrisi ha perso la madre: Jolanda Carrisi se ne è andata lasciando un grande vuoto in famiglia e non solo. Non appena ha saputo della morte della ex suocera, subito Romina Power le ha dedicato un pensiero su Instagram. Ovviamente anche i nipoti della donna (cioè i figli di Al) hanno salutato la nonna con pensieri affettuosi e nostalgia. Ma c’è qualcuno che non ha reagito dopo aver appreso la notizia della scomparsa della signora Jolanda. Stiamo parlando diche non ha scritto nulla sui social e si è chiusa nel suo. Come mai? È vero che la relazione trae la signora Jolanda non è mai stata idilliaca, ma un pensiero… Le due donne hanno spesso avuto degli screzi per via della relazione non proprio serena tra Ale la. Nonostante ciò, pare che di recente si fossero riappacificate. E allora perché non ha fatto menzione sui ...

