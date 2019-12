Mes | Fonti M5s | Accordo chiuso | accolte le modifiche

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede lerichieste dal Movimento”. Lo si apprende daM5S che precisano inoltre che “la logica di pacchetto è stata confermata, ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio, prima del prossimo Eurogruppo”.Le stessegarantiscono che “ci sarà il pieno coinvolgimento del Parlamento prima dei prossimi passi sul Mes. Ogni decisione verrà presa ascoltando le Camere, non firmeremo nulla al buio”.

