Greta Thunberg è la “Persona dell’anno” del Time | è la più giovane di sempre

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Come ogni dicembre dal 1923, ilha riconosciuto la persona che più si è distinta nell’anno che sta per concludersi. La copertina della celebre rivista d’informazione americana è stata conquistata dalla sedicenne. Laattivista ha battuto il presidente Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la “talpa” che ha messo in moto la procedura per l’impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong. Perché “nel bene o nel male”, è tra coloro che “hanno fatto il massimo per influire sugli eventi dell’anno”., copertina delcome “Persona dell’anno 2019” Lapaladina del Friday For Future si è guadagnata, a soli sedici anni, non solo il rispetto del mondo per le sue battaglie contro i cambiamenti climatici e i suoi discorsi nelle più importanti sedi ...

