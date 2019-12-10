Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19:45 (Di martedì 10 dicembre 2019) Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – NETTUNO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA ANZIO E ANZIO COLONIA, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO NELLE DUE DIREZIONI; PREVISTI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TIBURTINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO INCOLONNAMENTI TRA VIA FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO,TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; IN DIREZIONE Roma SEGNALIAMO INFINE ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RESTANO TUTTAVIA DISAGI, DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA NOMENTANA E APPIA; CI SPOSTIAMO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; INCIDENTE CHE PROVOCA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; CI SPOSTIAMO SUL ...
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