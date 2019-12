Sfilata in metropolitana | la moda newyorkese secondo Moschino VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per la collezione Pre Fall 2020, Jeremy Scott, direttore artistico di, ha pensato ad una sceneggiatura inusuale e inaspettata nel mondo della, nonostante sia la più frequentata dagli abitanti della Grande Mela. Una lettera d’amore Dedicata alla città che è stata culla e ispirazione del grande stilista. Dal Kansas a New York, un grande cambiamento per Jeremy, studente della Pratt University che ogni giorno si muoveva con la metro in giro per la città. I vagoni dei treni G e L, sono stati per lui fonte di creatività e ispirazione. Migliaia di storie raccontate dai look e dalle stravaganze dei tanti newyorkesi, di ogni classe sociale, etnia e status che sfilavano ogni giorno tra una metro e l’altra. Dettagli, accostamenti di colori, particolari e idee che hanno dato vita al filo rosso di ogni sua creazione. Lo show I modelli e le modelle ...

AidaRoldo : Ma la sfilata di #Moschino in metropolitana a NYC? Top!! -