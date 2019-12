Matrix 4: Toby Onwumere è il nuovo arrivo nel cast (Di martedì 10 dicembre 2019) Matrix 4 ha trovato un altro membro del cast: Toby Onwumere sarà infatti uno degli interpreti del sequel. Matrix 4 ha trovato un altro dei suoi interpreti: Toby Onwumere è infatti entrato ufficialmente a far parte del cast dell'atteso sequel che continuerà la storia sci-fi ormai diventata un vero e proprio cult cinematografico. Il cast del sequel di Matrix sta rapidamente prendendo forma: solo ieri era stato annunciato l'arrivo di Jonathan Groff, uno dei doppiatori del film animato campione di incassi Frozen II - Il Regno di Arendelle. La regista e sceneggiatrice Lana Wachowski ha già collaborato con Toby Onwumere in occasione di Sense8, serie in cui l'attore ha interpretato Capheus a partire dalla seconda stagione. Tra i ...

Leggi la notizia su movieplayer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matrix Toby