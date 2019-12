Lazio | Luis Alberto nella storia | la statistica che lo rende unico in Seria A

calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019)dellae del campionato italiano. Con i due assist disegnati sabato sera contro la Juventus, lo spagnolo è salito a quota 11 in Serie A, mai nessuno era andato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist prima del termine dell’anno solare. Anche la Lega, tramite Instagram, ha omaggiato il numero 10: “Semplicemente magico!”. Un trequartista di altri tempi, attualmente il migliore nel suo genere all’interno del panorama nazionale, che da tempo non veniva ammirato dagli appassionati italiani di calcio. View this post on Instagram Semplicemente magico // Simply magical @10#SerieATIM #WeAreCalcio A post shared by Lega Serie A (@seriea) on Dec 7, 2019 at 2:06pm PST, miglior assist man anche in Europa Sul trono degli assistman d’Europa, calcolando i 5 maggiori campionati del ...

juventusfc : 45' | Pareggio della Lazio, con Luis Felipe di testa. #LazioJuve [1-1] #ForzaJuve - Mediagol : #Video #Lazio, Luis Alberto è il re degli assist: nessuno come lui in Europa. Ecco tutte le sue perle...… - infoitsport : Lazio, Abbate: «Luis Alberto rigira la squadra come vuole! Scudetto? Rosa corta» -