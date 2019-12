Juve Stabia | Langella spegne le polemiche | “Piena fiducia in tecnico e ds”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) – Il presidente della, Andrea, ha fatto chiarezza attraverso una nota stampa sulla vicenda che lo ha visto coinvolto prima della gara interna tra le vespe e il Frosinone allo stadio Menti, quando avrebbe avuto un diverbio con l’allenatore Fabio Caserta e il direttore sportivo Ciro Polito. Quest’ultimo, in una recente intervista al portale sportivo tuttomercatoweb aveva fatto riferimento a un’intromissione del patron sulle scelte di formazione del. Di seguito il chiarimento del numero uno gialloblu: “Faccio riferimento a quanto pubblicato, da alcuni Organi d’informazione, in ordine alle dichiarazioni del direttore sportivo, Ciro Polito, inerenti la mia presunta interferenza nelle scelte tecniche dell’allenatore Fabio Caserta, in particolare alla vigilia della gara contro il ...

