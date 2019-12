Julian Assange | Mediattivisti aderisce e promuove l' appello

feedproxy.google

(Di martedì 10 dicembre 2019) La retela firma dell'che sta circolando in rete in diverse lingue a favore die di cui riproduciamo qua il testo. diI giornalisti alzano la voce per, fondatore ed editore di WikiLeaks, è attualmente detenuto nel carcere di alta sicurezza di Belmarsh, nel Regno Unito, in attesa di essere estradato e poi processato negli Stati Uniti in base all'Espionage Act.rischia una condanna (...) - Attualità / Giornalismo, , WikiLeaks,, Libertà d'informazione

beppe_grillo : Julian Assange è in pericolo di vita. Ecco cosa sta succedendo. - JackieMilesiF : RT @SMaurizi: dico 'dopo soli 3ANNI di battaglia legale con il FOIA', perché rispetto ai quasi CINQUE ANNI della nostra battaglia legale co… - 290961 : Centinaia di giornalisti da tutto il mondo - dall'Estonia alla Namibia e dall'Islanda al Bangladesh - hanno unito l… -