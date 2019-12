Ilary Blasi compra un gatto ma scatena i suoi followers

trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nella giornata di ieri,ha presentato al grande pubblico la sua nuova gatta, Donna Paola. Donna Paola è un Sphynx, più comunemente conosciuto come “delle sfingi“. La sua principale caratteristica è quella di non presentare alcun pelo sul mantello. È per questo motivo che l’animale non è apprezzato dai più e, a quanto pare, neanche dai follower dellache l’hanno incalzata con commenti come: Ossegnur, sembra un topo O che roba è? Ma un animale normale no? Ho messo like per la tua bellezza e non di certo per il tuo gattino che sembra un pipistrello. Non sono poi mancate cattiverie del tipo: Ma invece di spendere migliaia e migliaia di euro per le razze… perché non ti prendevi un trovatello? Molto meno fashion, eh? Allora evita di fare la finta crocerossina a Lourdes che fai più bella figura. Vergogna!non ha ...

ilariadituccio : RT @BITCHYFit: Chiara Nasti scambiata da Barbara d'Urso per Chiara Biasi che in realtà è Chiara Blasi, sorella segreta di Ilary Blasi. #non… - zazoomnews : Francesco Totti: Pronto per un quarto figlio da Ilary Blasi - #Francesco #Totti: #Pronto #quarto… - attuale : 'MA E’ UN TOPO O UN PIPISTRELLO?', ILARY BLASI PRESENTA LA SUA NUOVA GATTINA SU INSTAGRAM, MA I FAN STRONCANO IL CU… -