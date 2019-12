Fabio Fazio | la Corte dei Conti archivia l’inchiesta sul suo contratto Il conduttore

davidemaggio

(Di martedì 10 dicembre 2019)Il maxi-stipendio di, nei confronti del quale era stata aperta un’inchiesta, non costituisce alcun danno erariale. Ladeidel Laziola pratica e ‘assolve’ così il, ritenendo regolare il compenso di 2.240.000 euro per l’impegno e la produzione di Che Tempo Che Fa. Ildi, dunque, non presenta anomalie e nelle motivazioni del pm che hanno portato a tale soluzione – come riporta il Messaggero – si legge che il costo di ogni puntata della trasmissione (409.700 euro) “è stato inferiore del 50% rispetto al costo medio dei programmi di intrattenimento Rai” e che i ricavi e lo share sono stati in linea con le aspettative. In realtà, va sottolineato, si parla di aspettative di share tra il 18 e il 20% ma i risultati conseguiti sono stati nettamente inferiori e non in ...

giornalettismo : La rivincita di @fabfazio. #ctcf costa la metà di altri programmi #Rai e ascolti e incassi della pubblicità sono in… - micheleorsini71 : RT @tefulmino: Corte Dei Conti: il compenso di Fabio #Fazio è stato regolare. Sentite condoglianze ai vari #Salvini, #Meloni e destrorsi #b… - uboot96km : RT @51fini: Fazio ci costa due milioni (I giudici lo graziano a metà) -