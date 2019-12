Amazon Prime Video | le migliori serie viste nel 2019

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Fleabag, Marvelous Mrs Maisel, The Boys: non c;è dubbio che nelabbia messo a segno un colpaccio dietro l;altro, riuscendo a ritagliarsi un posto in prima fila tra agguerriti competitor come Netflix e Sky. A fare colpo su pubblico e critica sono state soprattutto 10. Eccole. 1. The Boys Chi l;ha detto che i supereroi devono per forza essere belli e bravi? In questadecisamente originale, i superpoteri non rendono indenni da nevrosi e vizi. Anzi. Basata sul fumetto best seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys narra, con una buona dose di ironia, di un gruppo di civili-senza-poteri che decide di ristabilire la verità combattendo contro 7 supereroi potenti e ammirati, ma dietro le cui azioni c;è lo zampino di una società multi miliardaria e non pochi scheletri ...

