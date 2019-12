Sacchi | parla un altro amico di Luca | è stato testimone oculare dell’omicidio

Omicidio Sacchi - parla Anastasia : non sapevo nulla dei 70 mila euro nello zaino - io e Luca estranei a droga : Non ha fatto scena muta, a differenza degli altri protagonisti di questa vicenda, ne' si e' limitata a una dichiarazione spontanea. Anastasiya Kylemnyk, la 25enne babysitter ucraina e fidanzata di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa la sera del 23 ottobre scorso davanti al John Cabot Pub, ha scelto di difendersi dall'accusa di avere svolto un ruolo centrale nelle trattative con i pusher di San ...

Omicidio Sacchi - Anastasiya irriconoscibile dal gip. Parla per la prima volta : “Quella sera…” : Anastasiya Kylemnyk è arrivata pochi minuti fa negli uffici del gip di Roma per l’interrogatorio dopo la misura cautelare dell’obbligo di firma scattata nella seconda tranche dell’indagine sull’Omicidio del suo fidanzato Luca Sacchi, ucciso lo scorso ottobre con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub in zona Colli Albani. Berretto rosa e occhiali da sole Anastasiya, accompagnata dal suo avvocato Giuseppe Cincioni, si trova nell’ufficio ...

Omicidio Luca Sacchi - ora parla la mamma del ragazzo morto : “Anastasiya? Con Princi - ho visto…” : “Anastasiya per me era come una figlia, lo ricordo sempre come stavamo insieme, ci divertivamo tantissimo dentro casa, sempre scherzi… mi manca quel periodo, vedevamo film, stavamo tranquilli. Ora non capisco più, non riesco a capire come mai tutto questo”. A parlare è Tina Galati, la madre di Luca Sacchi, in collegamento con ‘Porta a Porta’ con il marito Alfonso. “Avevo comprato ad Anastasiya un pigiama rosso ...

Parla dal carcere Valerio Del Grosso : “non volevo uccidere Luca Sacchi” : Dopo un lungo silenzio, Parla a Regina Coeli Valerio Del Grosso davanti al GIP: “non volevo uccidere Luca Sacchi” “Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo un’arma in mano”. Cosi Valerio Del Grosso, in carcere per l’omicidio di Luca Sacchi, in una dichiarazione spontanea davanti al gip di Roma nel corso del […] L'articolo Parla dal carcere Valerio Del Grosso: “non volevo ...

Omicidio Sacchi - parla il padre del giovane : "Luca era un ragazzo pulito - forse si fidava troppo". "Anastasiya? Se mente è diva di Hollywood" : La conferenza stampa a otto giorni di distanza dall'uccisione del ragazzo, avvenuta davanti a un pub nel quartiere di Colli Albani. Papà Alfonso in lacrime: "Non possiamo ancora seppellire Luca e vogliamo correggere il tiro su questa storia raccontata in maniera non corretta"