Le due orfane di femminicidio non dovranno dare 1 euro all' Inps

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dei 124 miladi risarcimento richiesti dall', le duedel femminicidio che costò la vita a Cristina Biagi nel 2013, nonrestituire nemmeno un centesimo. Lo assicura il presidente dell'Istituto di previdenza, Pasquale Tridico, intervenuto su quello che nelle ultime ore è diventato un caso mediatico. La somma, rappresenterebbe un risarcimento per un'altra vittima del caso, Salvatore Galdiero, l'uomo rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con sei proiettili prima che l'ex marito di Cristina, Marco Loiola, sparasse anche alla donna di 38 anni per poi uccidersi. Ad occuparsi del rimborso per l'invalidità di Galdiero ora dovrebbero essere, secondo le regole dell'ente, le figlie di Cristina, minorenni (hanno 12 e 14 anni) ed. Ma domenica a Radio Capital il presidente dell'Pasquale Tridico ha annunciato di rinunciare al rimborso: "La lettera con ...

ValeriaValente_ : Bene la scelta del Presidente #Inps, @PTridico, di non dare seguito alla richiesta di 124 mila euro nei confronti d… - fattoquotidiano : Caso risarcimento Inps, lo zio delle due orfane di femminicidio: “Le mantengono i nonni, dallo Stato ricevono solo… - Hoya1949 : RT @LadyMouse79: Che l'Inps chieda a due orfane di una vittima di #femminicidio un risarcimento per un uomo ferito dal femminicida, come se… -