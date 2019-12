Grande Fratello Vip | nel cast del reality due ex naufraghi | ecco chi sono

nonsolo.tv

(Di lunedì 9 dicembre 2019) NeldelVip ci saranno anche due ex? Stando ai rumors Antonio Zequila e Aristide Malnati parteciperanno alManca sempre meno all’inizio della quarta edizione delVip,show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5. Tanta è l’attesa da parte dei tantissimi fan del, in molti non vedono l’ora di scoprire ilcompleto della nuova edizione delVip. Negli ultimi giorni tantele indiscrezioni trapelate sulla nuova edizione, al momento i concorrenti confermati sembrano essere solo Rita Rusic, Antonella Elia e Barbara Alberti. Nelle ultime orestati svelati i primi nomi maschili che potrebbero partecipare al noto e attesoshow. Stando ai rumors due ex concorrenti de L’Isola dei famosi varcheranno la nota porta rossa delVip. Chi ...

Corriere : «Presunto stupro» al Grande Fratello: scandalo in Spagna. E gli sponsor lasciano il reality - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - webradioscout : RT @ScoutVenezia: Con grande dolore vi comunichiamo che stanotte ci ha lasciato il nostro fratello scout Furio Zuliani. È stato una guida… -