Farmaci | Federfarma | “-0 6% la spesa del Ssn nel I semestre 2019”

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Lafarmaceutica netta a carico del Servizio sanitario nazionale ha fatto registrare anche nel periodo gennaio-giugno 2019 un calo dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018. Prosegue quindi il trend di riduzione dellapererogati dallee nel normale regime convenzionale, con un andamento mensile, però, differenziato nell’ambito dele a livello regionale. Lo comunica, la Federazione nazionale dei titolari di. Nei primi 6 mesi del 2019, il calo complessivo medio dellaè stato determinato da una diminuzione pari a -0,3% del numero delle ricette Ssn e da una riduzione del valore medio della ricetta (netto -0,3%; lordo -0,4%), conseguente alla diminuzione del prezzo medio deiprescritti in regime convenzionale (-0,4%). Nel primo2019 le ricette sono state oltre 295 milioni, pari in media a 4,89 ...

FederfarmaITA : Una #farmacia in grado di trasmettere dati di monitoraggio e utilizzo dei #farmaci costituisce una risorsa enorme p… - MattiaAndriotto : #Salute #Ambiente #Inquinamento da #farmaci modula il #comportamento dei #pesci - MattiaAndriotto : #Curiosità #Innovazione in #Lombardia si studia per #consegna #farmaci con #drone -