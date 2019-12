Concorso Regione Veneto | 80 Assistenti Amministrativi | requisiti | prove | materie

leggioggi

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In esecuzione alla delibera della Giunta Regionale n.1514 del 22 Ottobre 2019, con riferimento al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, è indetto il bando diper la copertura di 80 posti di Assistente Amministrativo a tempo pieno e indeterminato. I profili richiesti sono in categoria C del CCNL comparto funzioni locali, quindi è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado per partecipare. Dei posti a, 24 sono riservati ai militari volontari congedati senza demerito e 8 ai soggetti di cui all’art. 1 della L. 68/1999. Vediamo assieme tutte le informazioni necessarie per concorrere e aggiudicarsi uno dei posti.50 Specialisti Direttivi TecniciNel bando sono indicate le principali funzioni dell’assistente amministrativo, ovvero “svolgere ...

