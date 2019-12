A.Mittal,dalle 23 scioperano lavoratori

Volantinaggio dei delegati sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm davanti ai portelli del polo siderurgico Arcelor, a Taranto, in vista dello sciopero nazionale di domani con manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli. Per consentire un'ampia partecipazione, a Taranto lo sciopero avrà inizio alle 23 di oggi e durerà 32 ore. In sciopero l'intero sistema dell'indotto, che ruota intorno ai diversi stabilimenti ex Ilva, ora di Arcelor, contro i 6.300 esuberi ipotizzati dall'imprenditore franco-indiano.(Di lunedì 9 dicembre 2019)