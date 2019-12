Torino-Fiorentina 2-1 | le pagelle di CalcioWeb | fa tutto Ansaldi | Zaza indemoniato FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019)– Si è conclusa 2-1 la gara, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Primo tempodi marca granata: il protagonista è, che dopo aver fallito più volte di fronte a Dragowski, trova al 22′ l’incornata del vantaggio su cross di. Nella ripresa è troppo timida la reazione viola, Sirigu compie un solo grande intervento, così per i granata è vita facile. Ci pensa nuovamentecon una sgroppata delle sue a chiudere la pratica e spegnere le speranze avversarie. Arriva infatti quando ormai è troppo tardi infatti la rete finale di Caceres. Per la squadra di Montella la luce in fondo al tunnel ancora non si vede., lediDi seguito i voti e ledia cura della redazione di.eu:(3-4-2-1): Sirigu 6.5; Izzo 6, ...

acffiorentina : | ?? | 91' Giocata di Chiesa e goal di Caceres. Accorcia le distanze nel primo minuto di recupero la viola. Torin… - SuperSportBlitz : #SerieA – Results: Torino 2-1 Fiorentina, SPAL 0-1 Brescia, Sassuolo 2-2 Cagliari #SSFootball - juanjofdezl : RT @Futbolman10: Finales: Sassuolo 2 - Cagliari 2 Berardi, Djuricic/ Joao Pedro y Ragatzu Spal 0 - Brescia 1 Balotelli Torino 2 - Fiorentin… -