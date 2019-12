Prima della Scala | la Tosca di Puccini è stata seguita in tv da quasi 3 milioni di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) È stato un vero successo la2019 con ladi Giacomodiretta dal maestro Riccardo Chailly, per la regia di Davide Livermore. Sedici minuti di applausi in teatro etredi spettatori (15% di share) a seguirla in tv nella diretta di Rai 1 con Milly Carlucci e Antonio Di Bella, dalle 18.00 alle 21.26. Il capolavoro diha inaugurato la stagione operistica del Piermarini, collocandosi al secondo posto tra le opere più apprezzate dal pubblico. Per trovare un’opera che abbia raccolto maggior consenso, bisogna ritornare al 1996, quando l’Armide direta da Riccardo Muti aveva ha toccato il record di 20 minuti di ovazione. Entusiasta il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, che lasciando laha espresso il suo apprezzamento per “la splendida edizione” dell’operaana. Grande affetto ha accolto anche il ...

