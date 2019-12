MotoGP | Biaggi su Marquez | ”Marc dominerà per molto tempo Per me vincerà più di 10

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) La stagione disi è conclusa da poche settimane e già tutti, piloti, meccanici e addetti ai lavoro, sono proiettati al prossimo campionato. Al momento sembra che Marcsia imbattibile e secondo Maxla situazione non cambierà per diversi anni. Il due volte campione del mondo nella classe 250 ha rilasciato un’intervista, riportata da Marca, nella quale spiega il suo punto di vista sul prossimo futuro della:”Per me, il ciclo di Marc continuerà per. Ègiovane, per mepiù di 10 Mondiali. È un’idea che quasi tutti hanno. Non è difficile vedere come va, cosa ci mostra“. In chiusuraparla del suo amico Jorge Lorenzo che ha annunciato il suo ritiro dal motomondiale facendo riferimento ad un simpatico aneddoto di qualche anno fa:”Uno dei ricordi più belli è stato nel 2012, quando ha vinto il Mondiale con ...

miy226 : RT @gponedotcom: Da Quartararo a Rossi: alla 1ª volta senza fare cilecca: I piloti debuttanti solo di nome: Fabio è l'ultimo esempio. Marqu… - Nyonyamuhoyar : RT @gponedotcom: Da Quartararo a Rossi: alla 1ª volta senza fare cilecca: I piloti debuttanti solo di nome: Fabio è l'ultimo esempio. Marqu… - gponedotcom : Da Quartararo a Rossi: alla 1ª volta senza fare cilecca: I piloti debuttanti solo di nome: Fabio è l'ultimo esempio… -