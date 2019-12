Milano | scontro bus-camion rifiuti | mezzo Atm passa col rosso VIDEO

tg24.sky

(Di domenica 8 dicembre 2019) È stato il filobus dell'Atm a non rispettare il semaforoe a causare locon unper la raccoltadell'Amsa (FOTO). A confermarlo è la stessa azienda dei trasporti milanesi, che ha comunicato di aver “già aperto un'indagine interna” e di essere pronta “a prendere tutti gli opportuni provvedimenti”. In undi una telecamera, si vede il filobus che, a velocità sostenuta, supera il semaforo, e viene centrato in pieno daldei. Nell’incidente avvenuto aieri, 7 dicembre, ha perso la vita una donna - morta oggi dopo essere entrata in coma - e altre persone sono rimaste ferite. Gli accertamenti sul cellulare dell’autista Nel filmato, si vede che dopo lo schianto il bus viene sbalzato via dalla corsia e dopo aver travolto due semafori prosegue la sua corsa oltre l'occhio della telecamera. Le indagini, quella interna dell'Azienda e quella ...

