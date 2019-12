La Juventus all’Olimpico subisce la prima sconfitta stagionale | l’Inter è a +2

laprimapagina

(Di domenica 8 dicembre 2019) La Juve di Sarri finisce sotto accusa. La squadra bianconera, infatti, all’Olimpico, non solo fallisce l’occasione per tornare in vetta

Eurosport_IT : LA LAZIO STENDE LA JUVENTUS! ???? Prima sconfitta stagione per i bianconeri che all'Olimpico rimangono in 10 e vanno… - romeoagresti : Unica nota positiva della #Juventus all’Olimpico: Rodrigo #Bentancur che, come riporta @OptaPaolo, per la prima vol… - Eurosport_IT : 16 anni dopo la Lazio torna a battere la Juventus all'Olimpico: allora fu 2-0 grazie ai gol di Corradi e Fiore ??… -