Diretta Reggina Viterbese | risultato finale 1-0 | | Rigore vincente di Denis!

Diretta/ Reggina Viterbese - risultato 0-0 - streaming video tv : in campo - si comincia! : Diretta Reggina Viterbese, streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C Girone C della 18giornata.

Diretta Teramo Reggina/ Streaming video tv : le parole di Cancellotti : Diretta Teramo Reggina Streaming video e tv: si scende in campo alle ore 15.00 di oggi 1 dicembre 2019 per la 17esima giornata del Gruppo C di Serie C.

Risultati Serie C - classifiche/ Reggina in grande striscia - Diretta gol live score : Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 1 dicembre, valide per la 17giornata dei gironi A, B e C.

Diretta/ Reggina Rende - risultato 2-0 - streaming video tv : raddoppia Corazza! : DIRETTA Reggina Rende streaming video e tv: risultato live del match al Granillo, per la sedicesima giornata del campionato di Serie C nel girone C.

Risultati Serie C - classifica/ Diretta gol : Carpi e Reggina avanti! Live score : Risultati Serie C e classifica: Diretta gol Live score delle partite, in programma oggi e valide come anticipi della 16giornata, per i gironi A, B e C.

Diretta Rieti Reggina/ Streaming video tv : due precedenti - una vittoria per parte : Diretta Rieti Reggina: Streaming video tv, risultato live della partita, prevista oggi 17 novembre 2019 e valida nella 15giornata del girone C di Serie C.

Diretta/ Reggina Casertana - risultato 0-0 - streaming video tv : poche emozioni : DIRETTA Reggina Casertana streaming video tv: risultato live 0-0, la gara inizia con pochissime emozioni con le due squadre che si stanno studiando.

Diretta/ Reggina Potenza - risultato 0-1 - video streaming tv : la sblocca Iuliano! : DIRETTA Reggina Potenza streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C.

Diretta/ Avellino Reggina - risultato 0-0 - streaming video tv : Avvio di ripresa : Diretta Avellino Reggina: streaming video tv, risultato live della partita, valida per la 12giornata del girone C di Serie C.

Diretta/ Reggina Picerno - risultato 4-1 - streaming tv : dilagano gli amaranto! : Diretta Reggina Picerno, info streaming e video della gara valida per l'11esima giornata di Serie C nel Gruppo C. Tutte le info.

Diretta MONOPOLI REGGINA/ Video streaming tv : i precedenti sorridono ai pugliesi : DIRETTA MONOPOLI REGGINA streaming Video e tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C per il girone C.

Diretta/ Reggina-Catanzaro - risultato live 0-0 - : rosso anche per Martinelli! : Diretta Reggina Catanzaro streaming video e tv: risultato live della partita al Granillo, comincia il derby nella nona giornata del girone C in Serie C.

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol live : nessun gol a Padova - Reggina in 10 : Risultati Serie C: Diretta gol live score degli anticipi della nona giornata che stanno per cominciare, classifiche dei gironi B-C, oggi 12 ottobre,.

Diretta/ Reggina Catanzaro - risultato 0-0 - streaming video tv : il derby comincia! : DIRETTA Reggina Catanzaro streaming video e tv: risultato live della partita al Granillo, comincia il derby nella nona giornata del girone C in Serie C.