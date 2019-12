Snowboard | Coppa del Mondo 2019-2020 | Zogg si impone nel PSL femminile di Bannoye

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) Grande giornata per la Svizzera nella prima tappa dideldiparallelo in quel di, Russia. Infatti, nella provadi PSL a imporsi, battendo in finale la tedesca Selina Joerg, è stata la campionessa delin carica Julie. A coronare il trionfo rossocrociato, inoltre, anche il terzo posto di Jenny Ladina, la quale ha superato l’austriaca Daniela Ulbing nel testa a testa per il gradino più basso del podio. 75 i centesimi che hanno separato l’iridata e la teutonica argento olimpico nel PGS. Perè la terza vittoria indel, la prima dal 26 gennaio(tutte maturate in PSL, oltretutto). Joerg, invece, agguanta il quattordicesimo podio in carriera in CDM, mentre per Ladina, che ha avuto la meglio su Ulbing per 61 centesimi, si tratta del settimo. Per quanto concerne l’Italia, l’unica azzurra al via era ...

