Mario Biondi | «Così ipnotizzo il pubblico»

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019)Fuori è buio, maindossa un paio di occhiali scurissimi che nascondono il suo sguardo come per dispetto. «È da un paio di giorni che sto cercando di riadattarmi agli orari e alle temperature europee, sto cercando di recuperare un po’ di energie», spiega seduto su una poltrona rossa del suo camerino con le gambe incrociate, avvolto da un completo nero che rende la sua pelle ancora più bianca. È reduce da due concerti a L’Avana e da otto esibizioni live al Ronnie’s Scott di Londra, il locale jazz in cui è di casa da ormai dieci anni e che gli regala sempre grandi soddisfazioni: anche questo ciclo di performance ha registrato, infatti, un sold-out dopo l’altro, e il cantante non potrebbe essere più fiero. «I club sono bellissimi perché hai un contatto diretto ...

needharrysmile : raga scusate ma mario con capelli lunghi, corti, ciuffi biondi o baffetti è sempre infinitamente bello - thealis126 : RT @ilnomediesse: MARIO?? SENZA QUEI COSI BIONDI RAGIONIAMO. - ilnomediesse : MARIO?? SENZA QUEI COSI BIONDI RAGIONIAMO. -