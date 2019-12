Loredana Bertè a “Verissimo” | «Mia Martini nascosta in soffitta per un anno»

urbanpost

(Di sabato 7 dicembre 2019) Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, che sarà trasmessa oggi, sabato 7 dicembre 2019, è stata, che ai microfoni di Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime ricordando la sorella scomparsa Mimì. La padrona di casa ha cercato di consolarla e ne è venuta fuori un’intervista molto intensa, a tratti davvero commovente.in lacrime a “Verissimo”: «Mi sento in colpa per Mimì, non mi perdono… » La rocker italiana non ha nascosto i suoi tormenti interiori per la morte di Mia: «Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto», ha dichiarato, che ha poi aggiunto: «Con Mimì è morta una parte di me. Quando sono sul palco ...

