Lazio | Luis Alberto in doppia cifra di assist Detiene un primato assoluto

calcionews24

(Di sabato 7 dicembre 2019)continua ad incantare. Lo spagnolo ha raggiunto lain termini di: è unIl dato è di quelli incredibili:ha raggiunto lain termini diin questo campionato. L’ultimo, in ordine temporale, è quello fornito a Luiz Felipe per il momentaneo 1-1 trae Juve. Come evidenzia la banca dati di Opta Paolo, lo spagnolo è il primo giocatore da quando la Serie A è tornata a 20 squadre ad andare indi passaggi vincenti prima del termine dell’anno solare. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : 45' | Pareggio della Lazio, con Luis Felipe di testa. #LazioJuve [1-1] #ForzaJuve - DAZN_IT : Pareggio Lazio, pennellata di Luis Alberto e incornata di Luiz Felipe ?? #JuveLazio #DAZN - cierresettebis : RT @juventusfc: 45' | Pareggio della Lazio, con Luis Felipe di testa. #LazioJuve [1-1] #ForzaJuve -