anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento -Domenica 8 Dicembre si terrà l’inaugurazione della Quarta Edizione didi, la manifestazione di eventi natalizi promossa dal Comune di Benevento con la Camera di Commercio e Valisannio. Ad aprire la serata di eventi sarà il coro dei bambini delle scuole di Benevento alle ore 17:00 in Piazza Santa Sofia. Si proseguirà con l’avvio delle proiezioni led in 3D ideate nell’ambito di “A Sud del Polo” e l’accensione del Grande Albero in Piazza Castello, che illumineranno Corso Garibaldi per le festività natalizie. Alla cerimonia saranno presenti: il sindaco, Clemente Mastella; l’assessore al Commercio e Turismo, Oberdan Picucci; il presidente della Camera di Commercio di Benevento, Antonio Campese; il presidente dell’Azienda Speciale Valisannio, Michele Pastore; il direttore artistico, Renato Giordano. ...

anteprima24 : ** 'InCanto di Natale', domani l'inaugurazione: il programma ** -