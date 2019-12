Il titolo di Halo | Reach doveva essere un altro | prima del cambiamento di Microsoft

eurogamer

(Di sabato 7 dicembre 2019)a quanto pare non avrebbe dovuto avere questo nome, ma stando a quanto traspare in rete, Bungie voleva battezzare ildiversamente salvo poi cedere alle forti pressioni diavrebbe dunque potuto avere undiverso, e possiamo trovarlo nella schermata iniziale di, dentro la: The Master CHief Collection. Ebbene, iloriginale del giocosemplicemente, questa era la volontà di Bungie nel corso dello sviluppo.non ha invece gradito la scelta, e ha spinto per inserire comunque il nome didentro il, per questioni prettamente commerciali. Non utilizzare la forza del richiamo del marchio disarebbe potutotroppo rischioso, pur trattandosi di un capitolo secondario della serie.Leggi...

