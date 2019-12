Fratelli di Crozza | Di Maio come la marionetta di Totò alle prese con il Mes | “Salvini

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa natalizia didi–in onda venerdì 6 dicembre in prima serata sul Nove – Mauriziodiventa Luigi Di, richiamando, si chiede cos’è il Mes, il Meccanismo europeo di rtabilità: “Mes, cos’è sto Mes? Sembra studiato per far fuori me. Messon Mess. Salvini gode e io passo per fess” L'articolodi, Diladicon il Mes: “Salvini gode e io passo per fess…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

