Verissimo | Costanza Caracciolo e Bobo Vieri in attesa di un’altra bimba

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La showgirlparla per la prima volta a, in onda sabato 7 dicembre su Canale 5, della sua nuova maternità e in esclusiva rivela il sesso del futuro secondogenito: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora”. Quindi adesso oltre a Stella (che ora ha 1 anno), la showgirl e(sposatisi in gran segreto) avranno un’altra bambina a rendere ancora più felice la famiglia. A Silvia Toffanin racconta di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”. La prudenza dell’ex velina è dovuta ad una fuga di notizie sulla sua prima gravidanza poi conclusasi con un aborto. Infine, sui desideri del marito Christianconfida: “È un padre meraviglioso. Penso ...

fanpage : Costanza Caracciolo conferma: 'Sono incinta, io e Christian Vieri aspettiamo una femmina' #Verissimo - MediasetTgcom24 : Costanza Caracciolo per la prima volta a Verissimo conferma la sua seconda gravidanza e scherza su Bobo Vieri: 'Con… - novasocialnews : Costanza Caracciolo a Verissimo, la commovente lettera di mamma Stefania #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 -