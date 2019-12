Ibrahimovic | i tifosi del Malmoe chiedono lo spostamento della statua

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019), non c’è pace per lo svedese al centro del mercato in queste settimana. I suoi exinfatti vogliono spostare laa lui dedicata Niente da fare. L’entrata in società dinell’Hammarby non è andata giù aidel. Prima i supporters hanno vandalizzato lache celebrava lo svedese e ora vogliono che la stessa sia spostata. Come riporta il Corriere dello Sport infatti ci sono già 550 firme per una petizione al Comune nella quale si richiede loalla Tele2 Area di Stoccolma, ovvero davanti lo stadio dell’Hammarby. Leggi su Calcionews24.com

