Proposta di matrimonio alla Camera | Cetto docet

feedproxy.google

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Oramai siamo abituati a quelle stranezze trash, a quelle situazioni di ogni colore, anche in quellache deve, dovrebbe rappresentare la politica di indirizzo e coesione della Nazione, li dove quelle decisioni quelle proposte quelle mozioni e quelle votazioni devono essere al'ordine del giorno, li dove quell'etica e quei costumi di una volta sono scomparsi tra insulti epiteti, e negli anni sbandieramenti di ortaggi, mortadelle e altro. Di certo unadi, con tanto (...) - Tribuna Libera

matteograndi : Nell’ultima settimana in Parlamento si sono visti: una rissa, una proposta di matrimonio in diretta, Minghi cantar… - chedisagio : Per me, questo è vilipendio delle Istituzioni. Solo un cialtrone poteva comportarsi così. - Corriere : La messinscena della proposta di matrimonio alla Camera: le nozze erano già fissate da tempo -