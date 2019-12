Omicidio Sacchi | Anastasia al gip | ' Non sapevo di avere 70 mila euro in borsa'

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) "Io e Luca non sapevamo nulla. Giovanni Princi mi ha dato una busta e mi ha detto di tenerla nello zaino". Tutto sarebbe accaduto a sua insaputa. Inconle e affranta: in mezz'oraKylemnyk, comparsa ieri davanti al gip Costantino De Robbio, ha fornito la sua versione dei fatti della notte del 23 ottobre scorso quando il suo fidanzato, Luca, è stato freddato con un solo colpo di revolver alla testa. Secondo, accusata di detenzione di droga ai fini di spaccio, così come l'amico di scuola di Luca, Giovanni Princi, nell'ambito dell'indagine per l'di, lei e il suo ragazzo sarebbero stati all'oscuro della trattativa per l'acquisto di un ingente quantitativo di droga proprio da parte di Princi. Avrebbe trasportato, ignara di tutto, 70nel suo famigerato zaino rosa. Tra le persone colpite da misure cautelari, 'Nastja' è l'unica rimasta a ...

