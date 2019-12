Mercato Napoli – Sono due i nomi caldi per il centrocampo

forzazzurri

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport concentra l’attenzione suldel. Due le piste mai del tutto abbandonate.– Stando a quanto riportato dal quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, ilpensa di investire sia per un terzino sinistro che per un centrocampista. Per quest’ultimo ruolo torna di moda il nome di Stanislav Lobotka del Celta Vigo, sponsorizzato dall’ex capitano Marek Hamsik, nonché connazionale del 25enne. Altro calciatore vicino a vestire la maglia azzurra è Lucas Torreira, l’ex Sampdoria è approdato all’Arsenal ma non trova molto spazio con i Gunners ed ilpotrebbe trarne vantaggio presentando un’offerta. Secondo il quotidiano Adl potrebbe puntare per uno dei due. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Panchina– Adl ha trovato due possibili traghettatori. ...

