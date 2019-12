Inter-Roma | quando ci si giocava lo Scudetto | Spalletti Ranieri vs Mancini Mou | quattro

calcioweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ad aprire la 15ª giornata di Serie A è la sfida di domani sera tra. Prima contro quinta, ben 9 punti di distacco che, in questo momento del campionato, potrebbero essere nulla qualora alla squadra di Fonseca dovesse riuscire il colpaccio, senza considerare il risultato dell’altra super sfida tra Lazio e Juventus che aprirebbe scenariessanti.comandano nell’Italia post Calciopoli Ma, tornando alla partita di San Siro, la storia recente ci ha fatto vivere anni bellia comandare il calcio italiano erano proprio nerazzurri e giallorossi. Non dobbiamo andare troppo lontano con la memoria, basta tornare indietro di qualche stagione. L’Italia ci fa sognare e gioire ai Mondiali del 2006, ma allo stesso tempo la nostra penisola vive uno degli scandali più grossi del mondo pallonaro tricolore: Calciopoli. Juve in B, penalizzazioni per ...

