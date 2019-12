Ford vuole produrre un’auto con gli scarti del caffè McDonald’s

wired

(Di giovedì 5 dicembre 2019) (Foto: Pixabay) Curiosa e interessante collaborazione in vista pere McDonald’s, ma niente friggitrici di patatine a bordo delle vetture del futuro prossimo. I due giganti americani hanno stretto un accordo all’insegna dell’ecosostenibilità e dell’economia circolare. L’ovale blu andrà infatti a sfruttare lo scarto della tostatura dei chicchi dipreparato per i McCafè per confezionare componenti delle automobili come gli alloggiamenti per l’illuminazione dell’abitacolo o altri elementi per gli interni ed esterni. I vantaggi saranno anche in termini di peso con un guadagno del 20% rispetto al materiale plastico tradizionale, a tutto vantaggio dei consumi di carburante.non è nuova all’uso di risorse sostenibili per la produzione dei propri veicoli. In questi anni ha già impiegato con successo cellulosa di soia e di ...