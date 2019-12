Colpo al traffico di stupefacenti | 21 arresti nel casertano e nel napoletano

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiNella mattinata odierna, nei territori di Santa Maria Capua Vetere (CE), Somma Vesuviana (NA), Massa di Somma (NA), Marano di Napoli (NA) e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia -, nei confronti di 21 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita all’acquisto, detenzione e cessione di sostanzedel tipo cocaina ed hashish, ex art. 74 D.P.R. 309/90, nonché di plurimi episodi, anche in concorso, di detenzione e spaccio delle medesime sostanze, ex artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. ...

anteprima24 : ** Colpo al traffico di stupefacenti: ... ** - heythereitsmich : Ieri: uno m’incula rompendomi il paraurti e scappa. Mi becco il colpo della strega Oggi: vado a lavorare e a metà s… - Fimon_ : @FulvioPaglia ...e per Cellino in un colpo solo mettere alla porta Balotelli e monetizzare Tonali. Grande traffico in A4 da e verso Torino. -