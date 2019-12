Vanessa Incontrada nel mirino per il peso Ma questa volta non ci sta e risponde | è

caffeinamagazine

(Di martedì 3 dicembre 2019)è stata di nuovo bersaglio di haters per la forma fisica. Già in passato la conduttrice spagnola era stata vittima di body shaming sui social network. Quest’estate, nel corso della diretta dei Seat Music Awards 2019, in onda su Rai1, la 40enne catalana era stata presa di mira e criticata aspramente. “Altro che, ormai seiIngrassada! Mettiti a dieta!”, “Ma che fai fatto, sei una palla!”, aveva scritto qualche hater durante la diretta del programma. Non erano mancati i commenti a sostegno della conduttrice, come quello della modella curvy Elisa D’Ospina, che aveva attaccato: ” In preda al delirio della bella musica italiana mi sono persa i soliti idioti che hanno da ridire sul fisico di. Una polemica sterile che ogni anno si riaccende sottolineando la vostra deficienza ed esaltando la sua bellezza”. (Continua a ...

InterNapoli : Grande successo per Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, ma è polemica sulle gaffe e napolicentrismo #GigiDalessio… - notizieit : Vanessa Incontrada e le critiche sul peso: “Non me ne curo” - blogtivvu : Vanessa Incontrada e il bodyshaming: “Non me ne curo”, verso Sanremo? -