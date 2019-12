Napoli | l’agente di Di Lorenzo contro Ancelotti | «Deve stare a destra E Hysaj…»

Boga al Napoli? L’agente apre : «Non lo escludo in futuro» : L’agente di Boga ha risposto alle voci di mercato che lo vorrebbero in partenza già a gennaio: «Napoli? Non lo escludo in futuro» Daniel Boga, l’agente di Jeremie Boga, a Radio Punto Nuovo ha parlato del suo possibile addio già a gennaio: «Nel calcio tutto può succedere, tutto è possibile, ma ha cominciato la stagione con il Sassuolo e la terminerà con loro. Per adesso è concentrato con il suo club e darà il meglio per esso». E ...

Kumbulla - l’agente : “Gli consiglierei il Napoli - ma a gennaio il Verona non vuole cedere” : L’agente di Kumbulla, Gianni Vitali. è stato intervistato a radio Punto Nuovo sul suo assistito e sul presunto interesse del Napoli nei suoi confronti «Marash sta facendo benissimo, insieme a tutto il Verona. Tutta la squadra sta giocando ad alti livelli e il ragazzo é protagonista di un campionato eccezionale. Ha avuto un piccolo infortunio, ma si sta riprendendo al meglio. Con Juric si sta trovando benissimo, è un ottimo allenatore ...

ESCLUSIVA – Calciomercato Napoli - l’agente di Castrovilli : ”Non posso parlare” : ESCLUSIVA – L’agente di Castrovilli ai nostri microfoni preferisce non rilasciare dichiarazioni sul suo assistito. Il giocatore piace molto a Giuntoli e ADL Calciomercato Napoli – Diverse voci di mercato vedrebbero Gaetano Castrovilli nel mirino della dirigenza partenopea. A Cristiano Giuntoli piace moltissimo il giocatore di proprietà della Fiorentina, al quale è stata riposta molta […] Leggi tutto L'articolo ESCLUSIVA ...

Mercato Napoli : l’agente di Torreira : ”Ferito dal cambio ruolo. Non è a suo agio” : Mercato Napoli: l’agente di Torreira al The Sun spiega i malumori del calciatore Mercato Napoli – Uno degli obiettivi per il Mercato di gennaio potrebbe essere Lucas Torreira. Le ultime vicende in casa Arsenal depongono infatti a favore di una sua partenza, visto il ruolo in cui Unai Emery lo impiega nelle recenti sortite dell’Arsenal. […] Leggi tutto L'articolo Mercato Napoli: l’agente di Torreira: ”Ferito ...

L’agente di Malcuit : “Sta recuperando. Al Napoli manca un leader come lo era Reina” : Il procuratore di Malcuit, Bruno Satin, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare delle condizioni del suo assistito dopo l’infortunio “Malcuit sta recuperando, serve pazienza e tranquillità perché in questi infortuni non serve avere fretta. Non ci sono analogie con Ghoulam perché il ragazzo ha avuto due infortuni importanti di seguito ed é difficile poi recuperare la forma. Malcuit si sente parte del club e della ...

Napoli - rinnovo Callejon? L’agente dello spagnolo esce allo scoperto : Jose Callejon è uno dei senatori del Napoli, uno dei protagonisti degli ultimi anni belli degli azzurri, ma anche uno di quelli finiti nell’occhio del ciclone per la situazione che sta vivendo la squadra partenopea. Tra i motivi della rottura tra calciatori e società, si sa, c’è di mezzo il rinnovo di contratto. A tal proposito, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato l’agente dell’esterno spagnolo: ...

Torreira - l’agente : “Se il Napoli si fa sentire? Non si sa mai - era la migliore opzione prima dell’Arsenal. Ora lì non è più a proprio agio… “ : Le dichiarazioni di Pablo Bentancur, ag. di Lucas Torreira Pablo Bentancur, agente tra gli altri di Brian Rodriguez, Nahitan Nandez e Lucas Torreira, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Queste le sue dichiarazioni: “Il primo a fare una proposta per lui è stato Cellino ed ho sentito due o tre squadre in Italia. E’ un ...

L’agente di Callejon : “Rinnovo? Il Napoli ci ha presentato la proposta già da tre mesi. È in stand-by” : L’agente di Josè Maria Callejon, Manuel Garcia Quilon, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. L’argomento è quello del possibile rinnovo del centrocampista spagnolo. Tema di cui si è discusso parecchio in questi giorni. Soprattutto dopo l’ammutinamento della squadra dopo la partita di Champions contro il Salisburgo. Callejon è infatti stato indicato come uno dei senatori che hanno capitanato la rivolta dello ...

Napoli - parla l’agente di Hamsik : “Splendido tornare al San Paolo. Spero gli facciano qualche sorpresa” : Napoli, parla l’agente di Hamsik: queste le sue dichiarazioni Napoli agente Hamsik| l’agente e procuratore di Marek Hamsik, Juri Venglos, è intervenuto nella trasmissione radiofonica “Ultim’ora” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: Queste le parole dell’agente di Hamsik “Per Hamsik credo che quella di mercoledì contro l’Atalanta possa essere un’esperienza bellissima, ha scritto la storia con la maglia ...

Napoli - parla l’agente di Hysaj : “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” : Napoli, parla l’agente di Hysaj: “O ci vendono o andiamo via a parametro zero. Roma? Pista aperta” Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Queste le parole dell’agente di Hysaj “Futuro Hysaj? Io e De Laurentiis abbiamo un buon rapporto, non ci sono mai stati problemi. Anche quando si era aperta la trattativa col ...

Callejon - parla l’agente : “Non parlo con il Napoli dall’estate. La cina? Ecco la verità” : Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando del futuro del suo assistito Ecco quanto dichiarato dall’agente: “Il discorso con il Napoli in merito al rinnovo è fermo all’ultima volta che ci siamo sentiti durante l’estate, da allora non ci sono state novità rilevanti. La cina? Nulla di concreto, in questo momento preferiamo non pensarci. Il calciatore è ...